La investigación por el crimen del niño de 8 años en el barrio Valle Grande sigue revelando la magnitud del ataque. En los allanamientos realizados por orden de la fiscal, los peritos secuestraron más de 30 proyectiles y vainas servidas de distintos calibres, lo que confirma que se efectuaron decenas de disparos durante la violenta balacera.

El menor, identificado como Emir Barboza, murió tras recibir un tiro en el pecho. Según el informe médico, la víctima presentaba una herida de entrada en la zona pectoral izquierda sin orificio de salida, lo que permite presumir que el proyectil, aún bajo peritaje, fue disparado a corta distancia y con alta potencia.

Fuentes judiciales precisaron que el hecho se desencadenó tras una gresca iniciada alrededor de las 22:00 del domingo, que derivó en un tiroteo desde una vivienda de la manzana 23, casa 1 del barrio. Uno de esos disparos impactó en el niño, que fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Marcial Quiroga, donde falleció poco después.

Durante los operativos, personal de la UFI de Delitos Especiales, Policía Científica, Brigada de Delitos Especiales, Grupo Geras y Bomberos trabajaron en tres sectores del barrio y hallaron, un revólver calibre .22 con dos balas en sus alveolos, 10 cartuchos calibre 20, 7 vainas calibre 9 mm, 7 vainas calibre .22 y un proyectil deformado, entre otros. También se incautaron celulares y prendas de vestir de los sospechosos.