En la previa del veredicto del caso Tellechea, uno de los defensores apuntó contra la familia

El Tribunal Oral Federal (TOF) dictará el martes la sentencia del juicio por la desaparición de Raúl Tellechea. A pocas horas del veredicto, el abogado defensor de tres de los imputados, Marcelo Fernández, expresó sus críticas al proceso y la acusación, asegurando que se basa en "puras conjeturas" y en un "sustento pura y exclusivamente emocional" de la familia.

La Fiscalía Federal, a cargo del doctor Maldonado, ha solicitado la pena de prisión perpetua para siete de los ocho acusados por el delito de desaparición forzada agravada por el resultado de muerte, un pedido que mantiene en vilo a los implicados y a la provincia.

Marcelo Fernández, quien defiende a Eduardo Oro, Luis Alonso y Juan Marcelo Cachi, manifestó en el programa "Todos Vivos" de Canal 13 que existe una "gran expectativa" tanto en los defensores como en sus representados. "Es un deseo y una necesidad la de llegar a esta instancia para que después de tantos años poder decir la verdad y poder darle la limpieza que necesita cada uno de sus nombres de esas personas que han sido falsamente acusados durante tanto tiempo", afirmó el letrado.

El abogado cargó duramente contra la acusación, señalando que el peso y la carga que ha recaído sobre los imputados durante más de 20 años fue de manera "caprichosa".

"Todos los imputados han sufrido esta acusación sin ningún tipo de elemento probatorio, basado en puras conjeturas", enfatizó Fernández. Incluso deslizó una crítica a la querella, al señalar que la familia "insiste tratando de aprovecharse de la situación de que hay tres juezas mujeres, como si estas tres juezas mujeres se fueran a apartar del resto camino que sigue la ley".

El foco del juicio es determinar si la causa corresponde o no a una desaparición forzada. En ese sentido, Fernández fue contundente al manifestar que la Justicia "en ningún momento del juicio alcanzó la certeza para juzgar y condenar".

"Nunca vamos a saber lo que pasó con Tellechea, se trata de determinar si tiene lugar la denuncia por desaparición forzada", sostuvo el defensor, quien además aseguró que "al día de hoy, ni la fiscalía ni la querella pudieron determinar el rol de cada uno de los imputados".

