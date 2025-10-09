A casi una semana de conocerse el fallo judicial por la muerte de Julieta Viñales, la joven que perdió la vida luego de una cirugía de amígdalas, su madre, Cynthia Aboal, rompió el silencio y aseguró que la familia apelará la sentencia dictada contra el médico Maximiliano Babsía, quien fue encontrado culpable por homicidio culposo.

El pasado viernes, el juez Ricardo Moine condenó a Babsía a 2 años y 6 meses de prisión condicional —sin cumplimiento efectivo— y a 6 años de inhabilitación profesional. Sin embargo, la querella había solicitado la pena máxima, es decir, 5 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para ejercer la medicina.

En diálogo con el programa El Diario de Mariana, Aboal expresó el dolor que aún atraviesa la familia. “Fue muy duro tener que transcurrir durante un mes el relato de los médicos, enfermeras y peritos, y revivir cada momento de lo que sucedió con Julieta”, dijo entre lágrimas.

La madre destacó que la tragedia “pudo haberse evitado”. “Lo más triste es que todo se podría haber evitado. La cirugía fue muy traumática; el doctor nunca nos explicó qué complicaciones podía tener el postoperatorio, ni que una de las amígdalas era mucho más grande. Estamos con mucha impotencia porque se podría haber solucionado en minutos”, relató.

Aboal señaló que, aunque el fallo representa un avance en la búsqueda de justicia, no refleja la gravedad del caso. “Si bien sentimos un gran alivio por haber conseguido una condena, vamos a apelar porque esto no termina acá. La Justicia debe ser completa y no nos vamos a conformar con una pena que no refleja la magnitud de lo que hizo en Julieta”, afirmó con firmeza.

El caso de Julieta Viñales conmocionó a todo el país y reabrió el debate sobre la negligencia médica y la responsabilidad profesional en los procedimientos quirúrgicos. Mientras la defensa del médico evalúa los pasos a seguir, la familia de la joven insiste en que buscarán justicia hasta las últimas instancias.