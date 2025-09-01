El juez de Impugnación confirmó el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray, hijo del camarista federal Hugo Echegaray, en la causa que investiga la muerte de Lucía Rubiño, la joven que falleció en un siniestro vial ocurrido en 2022. De esta manera, la Justicia emitió un fallo en segunda instancia en la investigación de este trágico hecho, tras considerar que no existían pruebas que lo involucraran de manera directa en el accidente.

La resolución se dio luego de que los abogados de la familia Rubiño intentaran revertir el fallo, sosteniendo que existían elementos suficientes para continuar con la investigación. En esta nueva instancia judicial el juez entendió que no había mérito para imputar a Echegaray, conformando el sobreseimiento dictado en el anterior fallo.

De manera paralela, la causa paralela por picadas ilegales en la que también se mencionó el nombre de Echegaray continúa abierta. La Justicia deberá determinar si existió o no participación en este tipo de maniobras, aunque por el momento no hay imputaciones firmes en su contra.

Con este fallo, la investigación por la muerte de Lucía Rubiño podría perder a uno de los principales señalados, mientras el entorno de la joven mantiene su reclamo de justicia y pide que se esclarezcan todas las responsabilidades en torno a la tragedia.

Tras este segundo fallo de sobreseimiento, ahora la familia de la víctima debe determinar si apelarán la medida ante la Corte de Justicia.