Las cifras preocupan en San Juan. En apenas un mes se registraron alrededor de 40 casos de grooming, también conocido como “engaño pederasta”, una modalidad delictiva que afecta a niños y adolescentes en el entorno digital.

En diálogo con Canal 13 San Juan, el fiscal coordinador de Delitos Informáticos y Estafas, Pablo Martín, explicó: “Básicamente, el grooming es cuando un adulto se hace pasar por un menor, contacta a un menor con fines sexuales para entablar una pseudorelación y lograr que el menor le comparta material y eventualmente algún encuentro”.

El funcionario advirtió que las plataformas de videojuegos y redes sociales son terreno fértil para los groomers. “A través de los chats de la Play se puede hacer, pero es más seguro porque tiene configuraciones que restringen las comunicaciones y por eso es importante que los padres sepan. Distinto es con juegos de celular como Roblox o Free Fire, donde los adultos se hacen pasar por pares, ofrecen regalos y terminan obteniendo información personal. Después se forma un problema fundamental”, señaló.

Martín subrayó que la inteligencia artificial ha potenciado los riesgos, ya que hoy un adulto puede generar imágenes falsas para hacerse pasar por un niño de 10 u 11 años y engañar a las víctimas.

La mayoría de los reportes provienen de una plataforma de Estados Unidos que está obligada a notificar cuando detecta material de abuso sexual o conversaciones sospechosas. Cuando las víctimas son de Argentina y, en particular, de San Juan, la información llega a la justicia local para su investigación.

El fiscal explicó que, si bien muchos de los agresores se encuentran fuera de la provincia o incluso en otros países, lo más importante es el acompañamiento al menor víctima, que suele atravesar vergüenza, aislamiento y dificultades escolares. En los casos internacionales, las denuncias se canalizan a través de los consulados.

Finalmente, Martín fue contundente con las recomendaciones a los padres: “Si les llega a pasar, lo primero es no culpar al menor, sino darle herramientas para ayudarlo. Es fundamental no borrar la evidencia, porque es clave para que la investigación avance rápido. Luego hay que bloquear al groomer, reportarlo y hacer la denuncia”.

El fiscal explicó que se está trabajando interdisciplinariamente con el Ministerio de Educación para reforzar el trabajo conjunto con las escuelas y gabinetes, brindando charlas y capacitaciones y así concientizar a las familias y prevenir que más niños caigan en manos de estos delincuentes digitales.