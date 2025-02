Este martes se llevó a cabo la audiencia por el caso de Gonzalo Flores, quien murió al otro día de haber sido dado de alta tras sufrir un siniestro. En la puerta de Tribunales, familiares y amigos se reunieron para pedir justicia por el joven. El móvil de Canal 13 conversó con Alberto, su padre y con Celeste, su pareja, quienes aseguraron que hubo mala praxis.

Alberto Flores, padre de la víctima, quien falleció hace siete meses, afirmó que el pedido de justicia por su hijo se centra en que a los médicos los suspendan para ejercer el cargo, en el tiempo que dure la investigación penal preparatoria. El hombre aseguró que en el caso de su hijo hubo mala praxis por el médico que lo atendió en el servicio de urgencia del Hospital Rawson, el doctor Delgado, como por parte de los médicos que lo revisaron en su casa y que no quisieron trasladarlo nuevamente al Rawson, argumentando que estaba bien, que solo se le había bajado la presión.

Alexis Gonzalo Flores protagonizó un siniestro el pasado 8 de julio de 2024 en Rawson. El joven estuvo internado en el Hospital Rawson, pero a las horas le dieron el alta, y al día siguiente murió en su casa.

El joven iba en su moto y una camioneta Ford Ranger, conducida por Andrés Agustín Sabina Mazuelo, lo chocó y se dio a la fuga.

El doctor que lo atendió en el servicio de urgencia del Hospital Rawson, es Oscar Delgado. Una de las médicas que lo atendió en la ambulancia es la doctora Guadalupe Nafa.

"Venimos a pedir justicia por mi hijo, porque lo que nos ha pasado a nosotros, tanto como lo que él ha vivido no lo merecemos", expresó el padre de Gonzalo. El hombre señaló que los profesionales de la salud abandonaron a su hijo. “Por el golpe que tuvo él, nunca tendrían que haberlo dado de alta”, sostuvo.

Alberto contó que el día posterior al alta médica de Gonzalo, llamaron a una ambulancia porque Gonzalo estaba muy mal. Los médicos que llegaron al domicilio de los Flores, revisaron al joven, lo medicaron, le pusieron suero y le dijeron que estaba todo bien con su salud, que era normal los dolores tras el choque sufrido y que solo se le había bajado la presión.

El papá de la víctima relató lo que uno de los médicos le dijo a su hijo: "Está todo bien flaco, solamente es el golpe y la presión que se te había bajado por el golpe que has tenido"

"Gracias a los médicos que le hicieron esto, estamos pasando por esto nosotros. Hoy queremos justicia por él", expresó con dolor el hombre.

Alberto reiteró el pedido de justicia por su hijo: "Hoy nos tocó a nosotros. Esa gente no se merece que siga donde está, mañana le puede tocar a otro. Si no tienen ganas de trabajar que no trabaje, hay tanta gente que quiere trabajar, y ellos que tienen la oportunidad no la saben aprovechar, lo único que hacen es matar vida y rompernos"

Luego añadió: "Yo sé que la vida de mi hijo no me la van a devolver, pero yo quiero justicia por mi hijo. Ellos tuvieron vacaciones, tuvieron fiesta y nosotros no tuvimos nada de eso. Nosotros todavía estaos viviendo un calvario que no se lo deseo a nadie", sentenció Alberto.

Celeste Valdez, pareja de Gonzalo afirmó: “Lo dejaron morir tirado, queremos que se haga justicia”

La joven mujer indicó que esperan que la Justicia, mientras se realiza la investigación del caso por mala praxis, ordenen el cese de trabajo de los médicos. "Esperamos que al salir de acá les exijan que no trabajen más hasta que se investigue bien, porque ya pasaron siete meses y recién van hacerse la primera audiencia por estos médicos. Después de siete meses", expresó.

Luego agregó con poca esperanza: "Seguro vamos a salir con más tiempo de investigación, porque es lo que nos han dicho que hacen acá"

Las últimas horas de Gonzalo antes de morir en su casa

Celeste relató a detalle cómo fueron esas últimas horas de Gonzalo. "No podía estar acostado, estaba sentado a la orilla de la mesa, prácticamente afirmado en la mesa, pero para ellos él estaba bien y por solo le pusieron suero"

La joven mujer contó que los médicos de la ambulancia le aseguraron a su novio que a él se le había subido la presión porque ella lo ponía nervioso. Entre lágrimas, la pareja de Gonzalo expresó: “No estaba bien, él no estaba bien, se lo tendrían que haber llevado”