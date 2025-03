Escándalo en Sarmiento por un UPD en un boliche que dejó en la mira a un funcionario

En las últimas semanas, el departamento de Sarmiento fue escenario de un hecho que generó controversia y debate en la comunidad: la clausura de un boliche durante una fiesta de Último Primer Día (UPD) en un local bailable de Media Agua, propiedad de Luciano De Luca, quien también se desempeña como director de la Juventud de la Municipalidad de Sarmiento.

El incidente, ocurrido el pasado 5 de marzo, involucró a menores y mayores de edad, la intervención de la policía y la posterior clausura del lugar. De Luca, en diálogo con Polo Quiroga, corresponsal de Canal 13, para dar la versión de los hechos y aclaró su posición ante las acusaciones.

El evento en cuestión fue organizado por un grupo de jóvenes que “alquilaron el local para celebrar el Último Primer Día (UPD)”, dijo el funcionario. Esta es una tradición cada vez más popular entre los estudiantes secundarios. Sin embargo, “la fiesta fue interrumpida en la madrugada del 5 de marzo cuando la policía llegó al lugar y procedió a clausurarlo debido a la presencia de menores de edad consumiendo alcohol”.

El tema entro en debate de los sarmientinos ya que el local es propiedad de Luciano De Luca, quien además ocupa un cargo público como director de la Juventud, lo que generó críticas y cuestionamientos sobre su responsabilidad en el incidente.

De Luca explicó su postura "El lugar se alquiló a una persona mayor de edad, y esa persona es responsable de lo que suceda dentro del local", afirmó. El funcionario municipal aclaró que no organizó el evento, sino que simplemente alquiló el espacio. "Yo no he organizado ningún evento, es más, me alquilaron el lugar el 1 de marzo y el evento fue el 5. No les vendí ningún servicio ni les organicé nada", sostuvo.

De Luca también destacó que el local no solo se utiliza como boliche, sino que también es un espacio comunitario. "El lugar lo usa la comunidad para eventos y actividades. Tenemos cinco academias que lo usan toda la semana sin pagar un peso", explicó. Además, mencionó que el local ha sido utilizado para ensayos de presentaciones escolares y otras actividades culturales.

Respecto a la clausura, De Luca detalló que la policía llegó al local alrededor de las 2 de la madrugada. "Yo me acerqué al lugar en ese horario, pero ya me había ido antes. Había tres personas mayores de edad a cargo: dos mujeres que limpian los baños y un hombre que controla que no haya problemas técnicos", relató.

El director de la Juventud también se refirió a las acusaciones de que no devolvió el dinero a los organizadores del evento. "Legalmente, no hice nada malo. El alquiler fue a una persona mayor de edad, se emitió una factura y se hizo una transferencia. No es necesario un contrato escrito para un alquiler de un día", aclaró.

Uno de los puntos más controvertidos fue la relación entre su actividad privada como dueño del local y su cargo público. De Luca aseguró que ambas cosas están separadas y que cuenta con asesoramiento legal al respecto. "A veces algunos vinculan mi actividad privada con mi cargo político para sacar provecho de la situación, pero no es así. Legalmente, no hay conflicto", afirmó.

Además, defendió su compromiso con la comunidad y los jóvenes. "Trabajamos con los jóvenes y no tengo nada en contra de ellos. El local se ha prestado para actividades culturales y educativas sin cobrar un peso", destacó. De Luca cerró su intervención: “Es importante aclarar las cosas y no quedarse con versiones parciales. El local es un espacio que sirve a la comunidad, y yo estoy dispuesto a seguir colaborando”.