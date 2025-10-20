Un robo ocurrido en el barrio La Bebida terminó con la captura de un prófugo del Servicio Penitenciario Provincial y una rápida resolución judicial que condenó a los dos implicados en el hecho.

El episodio tuvo lugar durante la madrugada del 15 de octubre, cuando vecinos del Lote Hogar N°20, en Rivadavia, alertaron al 911 sobre la presencia de dos hombres que habían ingresado a una vivienda aprovechando que sus dueños no estaban. La intervención inmediata del personal de la Comisaría 34ª permitió interceptar a los sospechosos a pocos metros del lugar.

Los delincuentes fueron detenidos con una gran cantidad de artículos de higiene y limpieza que habían sustraído, envueltos en manteles. El operativo fue encabezado por los oficiales Agustín González y Axel Miranda, junto al cabo 1° Héctor González y el agente Alexander Pizarro.

Una vez en sede policial, los efectivos confirmaron que uno de los detenidos era Leandro Raúl Argüello, residente en Pocito y prófugo del Servicio Penitenciario Provincial, con pedido de captura vigente. El otro implicado fue identificado como Facundo Soria, oriundo de Rawson.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad, que promovió un juicio rápido bajo el sistema de Flagrancia. En menos de una semana, ambos fueron condenados.

El tribunal resolvió imponer cinco años de prisión para Argüello, tras unificar la pena con la condena previa que había incumplido durante su fuga. En tanto, Soria recibió una pena de dos años de prisión, que le permitirá recuperar la libertad en el corto plazo, de acuerdo con las condiciones del fallo.