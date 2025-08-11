En horas de la mañana de este lunes 11 de agosto, se llevó a cabo una audiencia de formalización por la estafa millonaria en perjuicio de “Un Rincón de Nápoli”. En la misma, un total de 11 imputados aceptaron su condena y todo se resolvió con un juicio abreviado.

El fiscal que estuvo a cargo de la investigación de la causa, Guillermo Heredia, habló luego de este encuentro con el móvil de Canal 13. Allí reveló cuál fue el motivo por el que se les dio condena condicional a estos sujetos vinculados al engaño.

“Aceptaron el hecho que la Fiscalía les endilgaba y, en función de eso, se solicitó al juez proceder de forma abreviada. Se acordaron las penas, teniendo en cuenta que ninguno tenía antecedentes, y se determinó que fueran de cumplimiento condicional. Tenemos 3 imputados que son coautores del hecho y al resto se los imputó como partícipes primarios. A los coautores se les dio una pena de 3 años y a los restantes 2 años y 6 meses”, detalló.

¿Quiénes recibieron 3 años de condicional?:

Jesús Núñez

Walter Mauricio Espejo Salinas

Germán Andrés Jofré

¿Quiénes cumplirán 2 años y 6 meses de condicional?:

Pedro David Rodríguez

Alberto Ariel Galeote

Heber David Fernández

Ricardo Nicolás Giordano

Carlos Javier Asís

Jorge Alejandro Brizuela

Germán Antonio Mallea

César Orlando Luna

Las dos personas que no admitieron su culpabilidad fueron Manuela Nahir Luna Ruiz y Ángel Ezequiel Romero. Todas estas personas estaban acusadas de entregarle menos carne de la que realmente compraban en “Un Rincón de Nápoli”, para luego vender de forma particular el sobrante. De esta forma, les estafaron unos $35.000.000.

“La modalidad fue defraudación por engaño y falsificación de documentos. Actuaban con productos cárnicos; había dos encargados de Un Rincón de Nápoli y abastecedores que tenían a sus empleados, los cuales actuaban en torno a productos cárnicos que los introducían en el mercado de forma ilegal. 2 eran empleados de Un Rincón de Nápoli, 4 de Carnes Aguilera, 3 de Carnes San Agustín y 2 de Carnes Parra”, manifestó el Dr. Pereira.