En un juicio abreviado, Amelia Irene Bravo fue condenada el lunes a 3 años de prisión condicional. Se trata de la mujer que se aprovechó de su condición de apoderada de dos abuelos con discapacidad, residentes en el Hogar para Adultos Mayores en Rivadavia y los estafó con 11 millones de pesos.

Bravo confesó en el juicio abreviado haber realizado operaciones a su favor con las tarjetas de crédito y débito de las víctimas, ocasionándoles un gran prejuicio. Ismael Hidalgo, su abogado defensor, acordó con el fiscal coordinador de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, Eduardo Gallastegui, la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional y a reparar el prejuicio por un total de 11 millones de pesos.

La jueza Celia Maldonado dio lugar a este acuerdo, por lo que la acusada se transformó en condenada. Además, la magistrada indicó que la mujer deberá devolver la importante suma de dinero en cuotas.

La directora del Hogar Eva Perón fue la que denunció a Bravo. La denuncia en cuestión se realizó el 30 de mayo.

Las víctimas fueron una mujer con demencia senil y un abuelo al que le amputaron sus piernas. Bravo fue detenida el pasado 26 de junio en Caucete, al quedar involucrada en una causa de defraudación y estafa. Un dato no menor es que, cuando la aprehendieron en su vivienda de la Villa Independencia, las autoridades le encontraron un arma de fuego de fabricación casera.

Esto quiere decir que también está señalada por cometer el delito de tenencia ilegítima de esta “tumbera”. Sin embargo, la acusación principal tiene que ver con la estafa que habría cometido para quitarles unos $6.500.000 a dos residentes del Hogar de Ancianos.

Según lo que denunció la directora de esta residencia, Bravo era quien administraba el dinero que percibían los afectados. Ella se apoderó de sus tarjetas, por lo que manejaba sus cuentas bancarias y cobraba sus jubilaciones. Según lo que informó Tiempo de San Juan, el hombre, de más de 80 años y que perdió ambas piernas, percibe mensualmente $350.000 y su esposa, que padece demencia senil, $300.000. La detenida sólo les dejaba $5.000 para sus gastos.

Ella no sólo realizaba consumos y transferencias a sus cuentas bancarias (totalizando $2.594.000), sino que también pidió un préstamo de $4.000.000. Por otro lado, se sabe que el anciano tenía un plazo fijo que todavía no se comprueba en qué estado se encuentra.

La investigación está siendo desarrollada por la UFI Delitos Informáticos y Estafas, desde donde no descartaron que sigan apareciendo más movimientos fraudulentos.