Finalmente, el policía y el delivery implicados en un hecho de violencia ocurrido en plena vía pública se presentaron ante la Justicia en una audiencia de formalización este sábado en horas de la mañana. El hecho ocurrió el martes 9 de septiembre en inmediaciones de lateral de Circunvalación y Scalabrini Ortiz, del lado del anillo interno.

El hecho comenzó como una simple discusión de tránsito, pero se intensificó con el pasar de los minutos. Según lo que comentaron testigos y las primeras versiones que se manejan, hubo una persecución por parte del policía que viajaba en el auto. En esa intersección, logró acorralar al motociclista y allí ocurrió el altercado.

Según la investigación, el repartidor de una conocida aplicación, tenía en su poder un arma blanca que posteriormente fue secuestrada por la policía. Por el otro lado, el policía que se encontraba de civil, desenfundó el arma y efectuó un disparo al aire, acción que fue constatada por Criminalística al encontrar una vaina en el suelo.