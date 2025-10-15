Pablo Luciano Barboza, un hombre oriundo de San Martín que recientemente había cumplido una condena por atropellar y matar a un ciclista, fue sentenciado nuevamente a 20 días de prisión por desobedecer una orden judicial que le prohibía acercarse a su expareja. La nueva sanción deberá cumplirla en una comisaría y no en el penal de Chimbas, gracias a un acuerdo alcanzado entre las partes.

Según informaron fuentes judiciales, el hecho ocurrió el pasado sábado, cuando Barboza se presentó en la vivienda de la mujer, ubicada en San Martín, e ingresó al fondo de la propiedad a pesar de la restricción vigente. La víctima alertó de inmediato al 911, lo que derivó en un operativo policial que terminó con su detención en el interior del barrio Caraballo.

El caso fue tratado en el fuero de Flagrancia, donde la defensora de Barboza, María Filomena Noriega, y el fiscal Adolfo Díaz acordaron un juicio abreviado. El convenio fue homologado por el juez interviniente, quien fijó la pena en 20 días de arresto por el delito de desobediencia a una orden judicial.

Cabe recordar que Barboza ya había sido protagonista de un grave hecho en marzo de 2021. En aquel entonces, Elías Ariel García Matamoro, un motociclista de San Martín, perdió la vida tras ser atropellado por el camión que conducía Barboza, quien manejaba bajo los efectos de drogas. Ese caso fue uno de los primeros en resolverse con rapidez bajo el nuevo Sistema Acusatorio, con una sentencia dictada apenas cuatro días después del siniestro.

En los últimos días, Barboza también había sido noticia por otro incidente ocurrido en una plaza de San Martín, donde vecinos lo agredieron al confundirlo con un presunto delincuente.