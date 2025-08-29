Exempleado del municipio de Angaco irá a juicio por uso indebido de recursos públicos

Un ex capataz de la Municipalidad de Angaco será llevado a juicio oral y público, acusado de utilizar maquinarias, cañerías y personal del municipio para realizar una obra en su vivienda particular. Así lo confirmó en el móvil de Canal 13, la ayudante fiscal Agostina Pérez, quien detalló que la audiencia está prevista para el próximo miércoles 3 de septiembre.

“Se recibió una denuncia, se inició una investigación y esta fiscalía ya presentó la acusación", comentó. "Nos han fijado fecha de audiencia, donde esta fiscalía lo que va a hacer es exponer la teoría del caso, respaldada con las pruebas que contamos hasta el momento”, explicó Pérez en diálogo con este medio.

El delito que se le imputa al acusado es malversación, una figura que contempla el uso de bienes del Estado para beneficio personal. “Habría utilizado maquinarias pertenecientes a la Municipalidad de Angaco, también cañerías y no solo eso, sino también a personal que trabajaba en el municipio para realizar una obra clandestina en provecho propio”, detalló la funcionaria judicial.

Actualmente, el imputado se encuentra en libertad. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal adelantó que solicitará una condena severa. “En la audiencia vamos a pedir el cierre de la investigación penal preparatoria y el comienzo del debate de juicio oral, donde pediremos la pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo más la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos”, sostuvo Pérez.

Respecto a la posibilidad de un acuerdo antes del juicio, la ayudante fiscal señaló: “Por lo pronto no, pero el día miércoles aún estará a tiempo, durante esa audiencia se puede plantear la posibilidad y ahí se verá si prospera o no”.