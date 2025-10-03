La tentativa de femicidio que estremeció a Chimbas en marzo pasado sigue avanzando en el plano judicial. Este jueves, la Justicia resolvió extender por dos meses la prisión preventiva de Renzo David Esquivel (38), imputado por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género en grado de tentativa, además de amenazas agravadas con arma contra su hijo de 11 años.

El hecho investigado por la UFI Cavig ocurrió el 30 de marzo en el barrio Los Pinos. Según la acusación, Esquivel atacó a su pareja tras una discusión y la apuñaló en distintas partes del cuerpo con un cuchillo de carnicero, provocándole más de diez heridas cortopunzantes.

La situación pudo haber terminado en femicidio de no ser por la intervención de su hijo mayor, que en un acto desesperado le arrojó un camión de juguete en la cabeza. Esa maniobra permitió que la víctima lograra escapar y pedir auxilio a una vecina, quien junto a otros moradores la trasladó de urgencia al Hospital Marcial Quiroga.

El fiscal Mario Panetta, a cargo de la investigación, sostiene que Esquivel actuó con la clara intención de matar a su pareja y que no lo consiguió gracias a la reacción del niño y de los vecinos. La mujer sobrevivió, aunque sufrió heridas graves y permaneció internada varios días.

Las pruebas en el expediente son contundentes: testimonios de vecinos que lo vieron encima de la víctima, la declaración psicológica del menor, informes médicos y periciales que acreditan la magnitud de las lesiones y hasta la confesión del propio acusado, quien reconoció ante la Policía que “quería matarla”.

La investigación también expuso que la víctima atravesaba desde hacía años un círculo de violencia constante, con episodios que se agravaban cada vez que Esquivel consumía alcohol y drogas. Un informe de riesgo de violencia de género concluyó que el nivel era “alto”, reforzando la acusación fiscal.

El Ministerio Público Fiscal ya tendría lista la acusación formal y prevé solicitar una pena de 13 años de prisión. En la audiencia reciente, la defensa de Esquivel, a cargo de la abogada Sandra Leveque, se opuso a la prórroga de la detención, pero el juez hizo lugar al pedido de la Fiscalía. La próxima instancia judicial quedó fijada para el 13 de octubre.