En las últimas horas, la Justicia resolvió admitir a Fiscalía de Estado como parte querellante en la causa por las tres amenazas de bomba realizadas contra una escuela en Rawson. Así lo confirmó el fiscal Alejandro Mattar, quien explicó que el fallo todavía podría ser apelado.

“La jueza resolvió otorgar la participación como parte querellante, aunque entendemos que en este tipo de delitos Fiscalía de Estado no debe intervenir, porque se produce una superposición de organismos estatales que cumplen una misma función dentro del proceso”, señaló Mattar en diálogo con Canal 13 San Juan.

El fiscal indicó que la resolución será analizada antes de definir si presentarán un recurso. “Se va a estudiar, hay que ver los fundamentos y de acuerdo a eso resolveremos, pero la causa sigue su curso normal”, aclaró.

Sobre el avance de la investigación, Mattar precisó que el expediente abarca tres hechos ocurridos en días consecutivos. “Las llamadas fueron hechas desde un mismo lugar y aparentemente con el mismo teléfono celular, lo que hace que el trámite sea algo complejo en esta instancia”, explicó.

Además, señaló que se encuentran bajo análisis quince celulares secuestrados en el marco de la causa. “Es mucha la tarea que hay que realizar; estamos por abrir los dispositivos y analizar su contenido”, detalló el funcionario judicial.

En cuanto a la situación del imputado, Mattar confirmó que el acusado permanece con prisión preventiva y que el Ministerio Público pedirá mantener la medida. “El imputado tiene una condena previa de tres años en suspenso y su conducta reciente nos lleva a sostener que podría sustraerse a la investigación. Además, al tratarse de tres hechos, la pena posible se agrava”, explicó.

Finalmente, el fiscal destacó que también hay menores involucrados, cuya situación es investigada por el Juzgado de Niñez, y que la audiencia de revisión de la prisión preventiva se llevará a cabo en las próximas horas.