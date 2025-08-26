La amenaza de bomba en la previa del recital de Lali Esposito en el estadio Aldo Cantoni sigue generando repercusiones. Fiscalía de Estado apeló la condena a Juan Carlos Salem de 74 años, por considerar que el castigo por el llamado intimidatorio tendría que haber sido más gravoso.

Salem fue condenado a 3 años de prisión en suspenso y el pago de una multa de $10.000 por portación ilegal de armas (hallaron un revolver en su casa). El viernes 8 de agosto, la jueza Mabel Moya, avaló el acuerdo entre la defensa del acusado y fiscalía.

El fiscal Sebastián Dávila contó en una entrevista con MIL20 que “en lo económico, según el lugar amenazado son los recursos que tiene que invertir la Policía. En el show de Lali, era bastante costoso porque la movilización de mucha gente en un estadio implicaba otro aporte de personal, movilidades y control. Y se había fijado un standard inamovible que es el que se conoce ($4 millones)”.

Dávila añadió: “desde Fiscalía de Estado hemos apelado ese acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y el imputado. Entendemos que la condena debería haber sido más gravosa. Esto es porque las pruebas reunidas habilitaban a una pena más dura y efectiva”.

El fiscal indicó que “sé que las condiciones de la persona contemplaron su edad, pero un adulto mayor tiene que hacerse responsable. Apelamos y estamos a la espera de lo que se resuelve”.

Dávila también reveló novedades de la amenaza de bomba en la Escuela Boero, que fueron efectuadas por dos estudiantes de la institución. “Estamos tratando de intervenir para que se hagan cargo de alguna manera. O que, a través de la justicia, reciban algún tratamiento ellos o sus familias. Es una cuestión de educación. Hay que ver cuáles son las variables del derecho para impulsarlo”.

Incluso señaló: "tenemos al Estado y la provincia como víctimas. Hay que tratar de que no pase desapercibido lo que hicieron y para reconducir la conducta".