Víctor “El Chino” Díaz, conocido por haber sido condenado en 2015 por el asesinato de “Catita” Moreno, volvió a quedar en el centro de la escena judicial. Mientras espera el inicio de un juicio por violencia de género programado para el próximo 10 de septiembre, este lunes fue imputado por amenazas y lesiones contra padre e hijo en la ciudad de San Juan.

De acuerdo a la investigación de la UFI Genérica, a cargo del fiscal Francisco Pizarro, el nuevo hecho ocurrió el pasado 20 de agosto. La denuncia indica que Díaz golpeó en el rostro a un joven, provocándole un hematoma en el pómulo, y lo intimidó con una barra de hierro, asegurándole que iba a conseguir un arma para matarlo. Incluso, cuando ambos fueron demorados por una contravención en la Comisaría 4ª, el imputado le repitió que lo asesinaría al salir en libertad.

El padre del joven también denunció haber sido amenazado en su lugar de trabajo, una obra en construcción sobre Avenida España, a metros de Arenales, en Capital. Según su testimonio, Díaz le advirtió que lo mataría de un tiro y que además le quemaría la casa.

El fiscal señaló que la ira del ex barrabrava se habría desatado un día después de haber sido despedido de la misma obra, donde trabajaba como sereno.

Por orden de la jueza Celia Maldonado de Álvarez, Díaz permanecerá bajo prisión preventiva en un hospital, ya que manifestó ser paciente psiquiátrico. No obstante, la defensa no presentó certificados médicos que acrediten su condición, y la fiscalía aclaró que no existe constancia formal de un diagnóstico. La medida será por diez días, en tanto la investigación penal preparatoria se fijó en 90 días.

Cabe recordar que el condenado, cuya pena por homicidio vence en febrero de 2027, se encontraba en libertad condicional cuando fue denunciado por violencia de género. En ese caso, se le atribuyen amenazas, lesiones leves agravadas por el vínculo y desobediencia de una orden judicial.