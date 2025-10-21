A pocas horas de conocerse la sentencia por la desaparición forzada de Raúl Tellechea, ocurrida en 2004, los imputados en la causa tuvieron la oportunidad de brindar sus últimas palabras ante el Tribunal Oral Federal. En sus exposiciones, todos coincidieron en sostener su inocencia, cuestionaron el proceso judicial y pidieron justicia tras más de dos décadas de investigación.

Uno de los imputados que decidió hablar fue Eduardo Rubén Oro, integrante de la comisión directiva de la Mutual de la UNSJ y sindicado como coautor de la desaparición del ingeniero. Visiblemente conmovido, dijo: “Llego a estos momentos con angustia, nervioso. Nunca en mi vida imaginé estar frente a un tribunal para defender mi libertad a partir de una injusticia. Se siente mucha vergüenza. No estoy acá para pedir que me absuelvan, estoy acá para pedir justicia, una justicia basada en hechos, en pruebas.”

En su declaración, Oro remarcó que durante estos 21 años siempre buscó la verdad y que “hacer justicia no siempre es condenar, sino también absolver con base en la verdad.” Además, apuntó contra la familia Tellechea: “Los seres queridos de todos los acusados hemos sufrido por su culpa. Hemos sufrido a causa de una persona que decidió irse de esta provincia y todavía no sabemos cómo ni por qué lo hizo. Recibimos una denuncia caprichosa”.

Por su parte, Aurora Isabel Ahumada, exempleada de la Mutual y considerada partícipe necesaria, afirmó que fue acusada injustamente y reclamó que se valore su honestidad. “Sólo quiero justicia por algo que se me ha acusado. Jamás he mentido; las veces que me han citado me he presentado y he dicho la verdad. Es injusto todo, es un invento total.”

Ahumada sostuvo que el proceso fue “un circo armado” y que las investigaciones no siguieron todas las pistas. “Si hubiesen querido perseguir para que aparezca, hubiesen ido detrás de todas las personas que lo vieron con vida. A nosotros no nos conocen. Lo que quiero es justicia, porque todo esto es una mentira total y se ha acusado gratuitamente e injustamente”, afirmó ante las juezas.

Otro de los imputados, el ex policía Alberto “Lali” Flores, también acusado como coautor funcional, fue breve en sus palabras: “Llegó el momento de este final. Me sorprendí, nada que ver en esto yo. Soy de poco hablar. Lo único que pido es respeto y que llegue el momento de la familia Tellechea que puedan saber algo de su padre.”

Finalmente, Juan Marcelo Cachi, considerado partícipe necesario durante la investigación, cuestionó con dureza los argumentos de la Fiscalía. “El relato de los alegatos ha sido el guion de una película de ficción sin ningún tipo de pruebas concretas, que me llevó a estar 11 años implicado en esta causa. Esto me ha traído problemas de salud, familiares, económicos, laborales, psicológicos y sociales durante años.”

Cachi aseguró sentirse un “imputado espectador” y remarcó: “He presenciado el juicio sin que me nombren. No hay prueba concreta. Quiero que se haga justicia y creo firmemente que habrá justicia.”