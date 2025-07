Este miércoles se llevó a cabo el recorrido de 9 de Julio que pasó a manos del Poder Judicial y de este modo dieron muestra del avance de obra de la Ciudad Judicial, y en ese marco, la presidenta de la Corte de Justicia de San Juan, Adriana García Nieto, dialogó con el móvil de Canal 13. En su declaración, aseguró que el proyecto sigue en pie, aunque reconoció que el contexto económico impone nuevas estrategias.

"Jamás se abandona el proyecto de nuestra casa, la Ciudad Judicial. Lo que sí hacemos es evaluar soluciones posibles, reales y a corto plazo", afirmó García Nieto. En ese sentido, agregó: "El Poder Judicial merece contar con su edificio propio. Este también lo es, pero buscamos uno que cumpla con todos los requerimientos que la función demanda".

Sobre los cambios de planificación, señaló: "Somos conscientes de que la situación económica y financiera alejó la posibilidad de concretarlo en el corto plazo. Frente a eso, tomamos una buena decisión, en conjunto con el Poder Ejecutivo, de asumir este edificio para brindar un mejor servicio, que siempre es nuestro objetivo".

La funcionaria reconoció que están en etapa de licitación, aunque estima que a fines de 2026 habilitarán el 60% para que así algunas de las dependencias ya funcionen allí.

Nuevo fiscal general

Respecto al concurso para cubrir la vacante del cargo de Fiscal General, García Nieto aclaró que la Corte ya notificó al Consejo de la Magistratura y que ese organismo es el responsable de establecer el cronograma del proceso.

"Nosotros seguimos trabajando. El Consejo de la Magistratura maneja sus plazos y no hay un tiempo exacto que podamos definir. La Constitución prevé que, si a los 90 días no se ha designado a una persona, la Corte puede subrogar el cargo hasta que se nombre al titular", explicó. Por último, subrayó: "No manejamos los tiempos, eso corresponde al Consejo y a la Cámara de Diputados, no a la Corte de Justicia".