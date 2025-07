En el marco de la presunta causa por presunta violencia institucional ocurrida en San Juan, donde un albañil fue golpeado en los pasillos de la Comisaría 6° hasta quedar inconsciente y ser trasladado a terapia intensiva, se conoció la defensa de uno de los uniformados implicados.

Se trata del oficial ayudante Cristian Aciar, actualmente detenido de manera preventiva por una acusación de omisión. Sus abogados defensores, Marcelo Fernández y Ludmila Derka, salieron públicamente a cuestionar la medida judicial adoptada contra su cliente.

“En este momento se encuentra privado preventivamente de su libertad, entendemos injustificada e ilegítimamente, porque no se han dado los presupuestos necesarios para la privación de la libertad”, señalaron los letrados. Aciar no es acusado de haber ejercido violencia física, sino de no haber actuado para impedirla.

Según explicó la defensa, la imputación se basa en su presunta omisión ante los hechos violentos cometidos por otros efectivos. “Se lo acusa de una omisión, en calidad de partícipe necesario, del delito como autor de los otros involucrados”, indicaron. Y agregaron: “Su participación es por omitir el riesgo, en función de que él es garante. La fiscalía le dice que él debería haber parado la acción”.

Además, Fernández y Derka confirmaron que presentaron un recurso de impugnación ante el Juez de Garantías, con la intención de revocar la medida que ordenó su detención.

El caso generó fuerte repercusión pública luego de que se difundiera que la víctima, un albañil que había sido detenido por un hecho menor, fue brutalmente agredido dentro de la comisaría.