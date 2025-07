Por la tarde de este viernes 4 de julio, finalmente se conocieron los 9 condenados por la Megacausa Expropiaciones. El principal acusado es Santiago Graffigna, quien recibió una pena de 7 años y 8 meses. Minutos después de escuchar el fallo, aseguró que esta causa no fue manejada por "jueces imparciales".

Santiago Raúl Graffigna, el jefe de la asociación ilícita, habló con el móvil de Canal 13 desde el interior del Concejo Deliberante. Allí sostuvo su inocencia y aseguró que tanto él como los demás involucrados fueron juzgados por magistrados parciales.

“Me sorprendió totalmente porque, si bien no conocemos los fundamentos de la sentencia, no es lo que dice la prueba en esta causa. Entiendo que no hemos tenido jueces imparciales. Creo que ha quedado demostrado el armado de esta causa por parte de la gente que intervino. Acá se han cometido falsos testimonios”, expresó.

Graffigna fue encontrado culpable de ser el jefe de esta asociación ilícita que cometió fraude contra la administración pública. Fue señalado por concretar ocho hechos e intentar, sin éxito, concretar otros seis fraudes.

“Es una locura todo, yo no tengo relación con ninguno, sólo con los peritos de parte que son los que hacen las pericias. El Tribunal de Tasaciones me declaró persona no grata, cambiaron el código y los reglamentos internos por otros colegas con los que hacíamos expropiaciones. Yo era abogado de mis clientes, que defendía sus intereses. Lo dije desde el primer día, esto es una cama armada”, manifestó.

El abogado volvió a sostener que nunca existió tal fraude a la administración pública, ya que ellos habrían seguido todos los pasos que indica la ley para concretar las expropiaciones. En ese sentido, adelantó que apelarán este fallo y seguirán “peleando por la verdad”.

“Es imposible que se haya hecho un fraude a la provincia. Se hicieron todos los controles, nos sometimos a la ley. Se dejó de lado jurisprudencia de la Corte Suprema, se dejó de lado el hecho de que nosotros nos hemos sometido voluntariamente con sentencia firme, demostramos mentiras de la querellante. Hubo falsedades que se han cometido desde el sumario administrativo que le hicieron al abogado de Fiscalía de Estado, donde demostramos que habían hecho falsos”, sentenció.