Luego de más de dos décadas de la desaparición forzada de Raúl Tellechea, este lunes se conocerá la sentencia del tribunal. En ese sentido todos los acusados tenían la posibilidad de dar una última declaración, algo que hizo el exjefe de Seguridad Personal de la Policía, quien sostuvo su inocencia en todo momento.

Se trata de Roberto Mario León, el efectivo que recibió la denuncia que Moyano (expresidente de la Mutual de la UNSJ) presentó asegurando un desvío de fondos por parte de Tellechea. Se sospecha que este policía retirado no comunicó algunos resultados de la investigación al juez, además de ocultaron tanto pericias planimétricas como fotográficas.

“Me pregunto porque estoy sentado como imputado en esta causa, en todo momento para una persona de bien estar sentado como imputado es muy difícil, cuando toda mi vida trabajé con honra, le dediqué toda mi vida prácticamente a la función policial, cumplí con mi deber, me dediqué a darle cumplimiento a la Justicia. Somos auxiliares de la Justicia. Todas las acusaciones y fundamentos de parte de la Fiscalía y la querella, no se sostienen ninguna prueba. Soy totalmente inocente”, manifestó.

Roberto León remarcó que siempre estuvo a disposición de la Justicia, que se presentó a absolutamente a todas las audiencias y que nunca trató de entorpecer la investigación por lo que espera ser declarado inocente.

“Estoy consciente de que no hice nada malo. Estuve a cargo de la investigación en su momento, entonces tengo que estar sentado acá, pero siento mucha impotencia de haber estado 3 años ligado a este caso. Estuve 30 años en la función, jamás me hubiera prestado para alguna maniobra de estas características. Llevo esta mochila hace años sin merecerlo. No es fácil. Soy inocente, pido que se haga Justicia porque nunca me presté para una tarea fuera de mis funciones”, sentenció.