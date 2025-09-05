En horas de la mañana de este viernes 5 de septiembre, un impactante hallazgo se produjo en la provincia de San Juan. Se trata del cuerpo sin vida de un hombre en el interior de una inmobiliaria situada en Capital.

Esta situación ocurrió dentro de un establecimiento situado en calles Brasil y Lavalle. Allí apareció el cuerpo sin vida de un sanjuanino de 47 años de edad, el cual se desempeñaba como martillero público.

En el lugar se presentó para realizar las primeras pericias personal de la División Criminalística y especialistas de la UFI Delitos Especiales, coordinados por el fiscal Francisco Micheltorena.