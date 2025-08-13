El caso de María Rosa Agüero conmocionó a San Juan el pasado mes de junio. La mujer sufrió quemaduras en prácticamente el 90% de su cuerpo, las cuáles ocasionaron su muerte. Para tratar de esclarecer de forma definitiva si fue un ataque o si ella se quitó la vida, se realizará una “autopsia psicológica”.

Quienes tratarán de generar esta prueba son Rubén Ponce quien es el defensor del único sospechoso, la pareja de la difunta, y el propio fiscal Leonardo Arancibia. En pocas palabras lo que se buscará realizar es un análisis retrospectivo, mediante entrevistas a personas de su entorno.

La intención es poder esclarecer como era la conducta de Agüero y en qué condiciones tanto emocionales como mentales se encontraba. Esto tiene la finalidad de determinar si la joven de 29 años habría atentado contra su propia vida el 19 de junio pasado a las 19:00 en su vivienda.

Por ejemplo, un antecedente que tiene gran relevancia es cuando la difunta intentó quemarse viva. En ese momento ella se roció con kerosene, pero pudieron asistirla rápidamente para evitar una tragedia. Tanto esta situación como el relato de su propia hija, son las que benefician a Leandro Nieto, pareja de Agüero imputado por Homicidio agravado por el vínculo.

Lo que había relatado la menor ante psicólogos de ANIVI, es que vio a su madre salir con una jarra llena de nafta al fondo de su hogar. En ese momento, mientras su padre les preparaba té, salió corriendo tras de ella pero no pudo hacer nada. La pequeña contó que Agüero se roció con ese líquido y se prendió fuego.