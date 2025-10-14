Siete personas fueron detenidas por el crimen del niño de 8 años que murió tras recibir un disparo en el pecho durante una balacera en el barrio Valle Grande. Entre los aprehendidos hay seis mayores y un menor de edad, todos vecinos del mismo complejo habitacional, según confirmaron fuentes de Flagrancia.

Los detenidos son Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guarardo y Jonathan Javier Carrizo. A ellos se suma un adolescente que quedó a disposición de la Jueza de Menores Ana Camus.

Las detenciones se concretaron cerca de las 00:40 de este lunes, en inmediaciones de las manzanas 23 y 26 del barrio Valle Grande, durante un amplio operativo que incluyó a personal de la UFI de Delitos Especiales, Brigada de Delitos Especiales, Policía Científica, Grupo Geras y Bomberos.

Los sospechosos fueron trasladados a distintas dependencias policiales y se dispuso preservar sus prendas para peritajes. Los siete detenidos permanecen a disposición de la Justicia mientras avanzan las pericias balísticas y la autopsia del menor, claves para definir las imputaciones en una causa que conmociona a la comunidad de Valle Grande.