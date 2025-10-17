El Ministerio Público Fiscal de San Juan informó este jueves que hay negociaciones en curso para lograr la entrega voluntaria del octavo acusado vinculado con el asesinato del niño Emir Barboza. Este paso podría concretarse el mismo día en que se prevé la audiencia de formalización contra los imputados.

Según el fiscal a cargo del caso, Iván Grassi, “mientras tanto se sigue con la búsqueda y detención” del prófugo. Además, confirmó que se ha obtenido un video clave: “es bastante importante porque, al menos, se ve el momento, no con nitidez como quisiéramos, pero se vería el momento en que el niño recibe el impacto”.

Grassi no descartó ampliar las imputaciones: por ahora se acusará por homicidio agravado, aunque podrían incorporarse cargos relacionados con uso ilegal de armas o portación indebida. “Por una cuestión de tiempo y por complejidad de la causa, este viernes vamos a hacer la imputación por el homicidio, no más”, explicó, agregando que “con el devenir de la investigación iremos puliendo otras imputaciones”.

Hasta el momento, son siete las personas detenidas por este caso, entre ellas un menor de 17 años que será juzgado en un tribunal de menores. Los otros seis mayores identificados –Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guaraldo y Jonathan Javier Carrizo– estarán presentes frente al juez durante la formalización.

El crimen conmovió a la provincia: Emir, de apenas 8 años, recibió un disparo dentro del barrio Valle Grande en Rawson y falleció al llegar al hospital. El caso ha generado una fuerte presión social y el pedido constante de la familia por “justicia”.