En las últimas horas se dio una nueva audiencia de formalización en Tribunales, esta vez vinculada al ataque que sufrió un vecino de Chimbas a principio de año. Esto se debe a que, luego de más de 6 meses, las autoridades lograron detener a uno de los prófugos.

El afectado es Sebastián Zamora, vecino del Loteo San Felipe 5, quien fue atacado a balazos en principio por tres personas que abrieron fuego contra su casa. Uno de estos proyectiles impactó en su pierna derecha, lo que motivó su traslado al hospital donde fue asistido.

A partir de ese momento comenzó la investigación del caso, la cual recién tuvo el primer avance en mayo. En ese entonces lograron detener a uno de los sospechosos, Jofré Molina, quien fue imputado por los delitos de Abuso de arma y Violación de domicilio.

A pesar de esta aprehensión las autoridades no lograron resultados positivos hasta el pasado 12 de septiembre. Ese día pudieron detener a Lucas Felipe Molina de 30 años, quien está acusado de ser el conductor que trasladó a los otros dos sujetos antes y después del ataque.

En este caso él fue imputado por Abuso de arma, pero en calidad de partícipe necesario. Sin embargo Molina quedó en libertad, aunque deberá presentarse en una comisaría de forma regular y tiene prohibido acercarse tanto a la víctima como a su entorno. Esta detención permitió que la investigación se extienda otros 6 meses en donde tratarán de capturar a Leandro Jofré, el último sospechoso prófugo.