Las autoridades encontraron a una jauría devorando el cadáver de un hombre en el departamento Pocito. En ese sentido, se reveló que el hombre tenía alrededor de 25 perros a los que solía alimentar y serían estos animales los que habrían comido parte de su cuerpo.

Todo sucedió en uno de los domicilios de la Villa Aeroparque, situado sobre calle Granaderos al 478. Allí se hallaron huesos humanos con restos de carne, una calavera y muchos perros alrededor. Según lo que le informaron los vecinos a las autoridades, el difunto es Lucio Rafael “El Cafetero” Alameda.

Si bien este hombre solía ausentarse por periodos prolongados, esta vez a los residentes les extrañó no verlo durante un mes aproximadamente. Así fue como llamaron al 911 para dar aviso a las autoridades.

Ahora las autoridades están esperando los resultados de la autopsia que harán a los restos que se hallaron en el lugar. Por el momento la hipótesis es que se descompensó y los perros habrían comenzado a devorarlo.