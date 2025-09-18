Un viaje que debía ser una simple excursión de compras a Santiago de Chile terminó en un calvario para un sanjuanino. Este hombre regresó a la provincia con una amarga sorpresa: le vaciaron su cuenta bancaria y perdió $6.000.000 en cuestión de horas. Por este caso el pasado miércoles se llevó a cabo la audiencia de formalización contra los dos sospechosos.

El hecho ocurrió el 1 de abril, cuando la víctima viajó en colectivo en un tour de compras. Durante el paseo por el centro de la capital chilena le arrebataron la mochila con el celular y, a partir de ese robo, comenzó una maniobra que derivó en una millonaria estafa.

Con el acceso al dispositivo, delincuentes ingresaron a su home banking y realizaron seis transferencias desde su cuenta del Banco Santander. Tres de ellas, por $1 millón cada una, fueron enviadas a una cuenta de Naranja X a nombre de Ariel Maximiliano Aragón; otras dos, por un total de $2 millones, a una cuenta de la misma firma a nombre de Silvia Brenda Guerrero; y la última, por $1 millón, terminó en una cuenta de Mercado Pago vinculada a una mujer de Mendoza.

La investigación recayó en la UFI Delitos Informáticos y Estafas, que rápidamente detectó que el dinero había sido acreditado en las cuentas de Aragón, oriundo de Pocito, y Guerrero, de Santa Lucía. Las entidades financieras aportaron pruebas como copias de DNI y selfies utilizados para abrir los perfiles digitales, lo que fortaleció la sospecha de que ambos tuvieron un rol clave en la maniobra.

Este miércoles 17 de septiembre, los dos sospechosos se presentaron ante el juez de garantías Diego Manuel Sanz. En la audiencia, el ayudante fiscal Franco Rodríguez les atribuyó el delito de estafa mediante medios informáticos, en calidad de partícipes necesarios, por un perjuicio económico de $6 millones.

Aunque se abstuvieron de declarar siguiendo el consejo de su abogado, Faustino Gélvez, quedaron formalmente imputados. El juez resolvió que continúen en libertad pero bajo medidas de coerción: deberán presentarse periódicamente en la comisaría de su zona y tienen prohibido salir de la provincia durante los seis meses que durará la investigación penal preparatoria.