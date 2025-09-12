Una imagen puede decir más que mil palabras. Así quedó demostrado en la foto que publicó la cuenta de Facebook “Familias del Dolor” que comenzó a circular en las últimas horas y que muestra a dos padres atravesados por el mismo dolor, aunque en circunstancias diferentes.

Por un lado, Cyntia Aboal, la mamá de Julieta, la joven que perdió la vida luego de una cirugía de amígdalas que su familia denunció como mala praxis. Por el otro, el papá de Carolina Sastre, quien falleció en un siniestro vial en la Ruta 40 cuando llevaba a una de sus amigas al aeropuerto de Mendoza, que aún conmociona a la comunidad.

El juicio del caso Julieta Viñales comenzó el pasado jueves 11 de septiembre y tuvo como resultado la acusación al médico, Maximiliano Babsía, sospechado por la muerte de la joven, ocurrida en marzo de 2020. Los peritos de la querella, apuntaron de forma directa contra el otorrinolaringólogo procesado por homicidio culposo.

Por otro lado, Eliazar Flores Condorí, el acusado de ser responsable de la doble tragedia de Ruta 40; donde las víctimas fueron Carolina Sastre, que iba en otro vehículo, y Angelica Mundocore la pareja de Flores Condorí, continuará preso. Es que la prisión preventiva otorgada se le vencía el próximo lunes, pero la jueza decidió, en la audiencia de este viernes 12 de septiembre, extender la medida de la prisión preventiva por 3 meses para el acusado.

Aunque los caminos que llevaron a estas familias a reclamar son distintos, el destino los unió en un mismo punto: la lucha por justicia. En la postal se los ve juntos, sosteniendo el recuerdo de sus hijas, pero también con la firmeza de quienes no se resignan al silencio ni al olvido.

El dolor compartido se convirtió en un símbolo de unión y de resistencia frente a la impunidad. Tanto Julieta como Carolina representan casos que abrieron debates sociales: la responsabilidad médica y la seguridad vial.