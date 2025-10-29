Una docente denunció un grave hecho que puso en la mira a un policía sanjuanino, su hermano y su padre. De acuerdo con lo que se pudo conocer, estas personas fueron acusadas de abuso sexual contra dos menores que son parte de su familia. El pasado martes el fiscal del ANIVI formuló la imputación contra los tres sujetos.

Según consta en el expediente, el ojo esta puesto en un joven policía y su hermano, de 24 y 25 años, y a su padre, de más de 50. Ellos habrían ejercido diferentes tipos de ultrajes contra dos niñas que hoy tienen 13 años.

La denuncia fue radicada este mes, y en la jornada del martes el fiscal Mariano Juárez Prieto y la ayudante fiscal Candela Pérez, de la UFI ANIVI, expusieron los cargos contra los sospechosos ante el juez de garantías Eugenio Barbera. Cabe indicar que estas personas no fueron detenidas hasta el momento de la audiencia.

De acuerdo con los primeros datos, imputaron el delito de abuso sexual simple al mayor de los hombres y a otro le atribuyeron el delito de abuso sexual con acceso carnal. Incluso sumaron que se habría configurado el abuso sexual simple, agravado por ser cometido por dos o más personas.

Ante este caso, el fiscal solicitó la prisión preventiva para uno de los imputados, sin embargo, el juez no hizo al lugar. Aunque dieron por habilitada la investigación penal preparatoria por el plazo 1 año y ordenó medidas de restricción para que los sospechosos. En la brevedad las menores darán su declaración en Cámara Gesell.