Imputaron a una familia sanjuanina por presunta estafa en la venta de terrenos

En los tribunales de San Juan se llevó a cabo una audiencia clave en la causa por presunta estafa que involucra a Roberto Bolado, Beatriz Bolado y otros integrantes de una familia, acusados de haber vendido terrenos bajo la promesa de construir un barrio que nunca se concretó.

El fiscal Nicolás Alvo, a cargo de la investigación, explicó en el móvil de Canal 13, que el 30 de julio de 2025 se formalizó la causa por cinco hechos de estafa vinculados a un supuesto emprendimiento denominado “Conjunto Habitacional Virgen del Valle”.

“Se trataba de una supuesta sociedad que no existe. Vendían terrenos para construir un barrio que iba a ser instrumentado a través del IPV, pero nada de ello sucedió”, explicó Alvo en este medio.

Según el fiscal, en un primer momento se registraron tres denuncias, aunque con el correr de los meses se sumaron dos más, ya que las víctimas reconocieron el mismo modus operandi: firmaban convenios de preadjudicación con los acusados, quienes se presentaban como representantes de una entidad civil inexistente.

“En este caso es importante destacar que las víctimas aportaron recibos de pago de cuotas sociales hasta el año 2021. Los mantenían engañados con promesas de entrega demorada por la pandemia o por cambios de gobierno”, detalló el fiscal.

Alvo precisó que las ventas habrían comenzado en 2015 y que los contratos datan de 2015 y 2016, con pagos que se extendieron durante varios años. “Los denunciados daban diferentes domicilios como sede de oficina, pero lo cierto es que la sociedad no estaba constituida de forma regular y el inmueble señalado en los contratos tampoco existe: pertenece a otra persona”, agregó.

Las viviendas prometidas supuestamente formarían parte de un barrio en Rawson, en la intersección de calle General H. y Santa Teresa, con el mismo nombre que la sociedad ficticia. Sin embargo, desde el IPV informaron que nunca existió ningún trámite ni expediente relacionado con ese proyecto habitacional.

Respecto de la situación judicial de los acusados, Alvo indicó que se les dictaron medidas de coerción mínimas y se encuentran en libertad, aunque deben presentarse cada 30 días en la comisaría más cercana a su domicilio.

“Actualmente hay un acercamiento entre las partes para analizar un posible acuerdo de reparación o una conciliación”, señaló el fiscal.

Por último, Alvo explicó que la causa está caratulada como “estafa reiterada en cinco hechos”, un delito que prevé penas de un mes a seis años de prisión, aunque, por el momento, la investigación continúa y podría resolverse mediante un acuerdo entre denunciantes y acusados.