Una situación indignante ocurrida el pasado fin de semana en el departamento Santa Lucía derivó en una investigación judicial con varios involucrados. Tres menores de edad fueron señalados por matar a un perro de un disparo, y el dueño del animal, identificado como Diego De la Torre, terminó imputado por amenazas agravadas con arma de fuego.

El episodio ocurrió en inmediaciones de calle 12 de Octubre e Hipólito Yrigoyen, donde vecinos escucharon detonaciones y dieron aviso al 911. Personal de la Comisaría 5ª acudió al lugar y entrevistó a De la Torre, quien denunció que tres adolescentes de entre 15 y 16 años habían matado a su mascota. Sin embargo, durante las entrevistas, uno de los menores declaró que el hombre sacó un arma y lo amenazó de muerte.

Este miércoles se realizó la audiencia de apertura formal de la investigación, encabezada por la fiscal Daniela Pringles, quien explicó que el proceso judicial se extenderá durante varios meses.

“Llevamos adelante la apertura de la investigación formal y le presentamos al juez la imputación. Al imputado le hicimos saber que está siendo investigado por el delito de amenazas agravadas por el uso de arma en perjuicio de dos menores de edad de 16 y 15 años”, detalló la fiscal en diálogo con Canal 13 San Juan.

Según la investigación, el conflicto se originó en una disputa vecinal.

“El hecho tiene como antesala una pelea entre vecinos. El perro del imputado habría ingresado a la casa de al lado y atacado a los perros del lugar. El menor que vive allí habría disparado con un rifle de aire comprimido para separarlos y, en ese contexto, el animal murió”, explicó Pringles.

Tras la muerte del animal, De la Torre reaccionó violentamente y buscó un arma de fuego.

“El dueño del perro muerto rápidamente buscó un arma de fuego en su casa para amenazar a los menores. Uno de ellos declaró que el hombre le dijo: ‘¿Querés que le haga lo mismo a tus perros?’”, relató la fiscal.

Durante los allanamientos, el acusado entregó la pistola Glock 9 milímetros, mientras que el padre de uno de los adolescentes hizo lo propio con el rifle de aire comprimido utilizado en el hecho.

“Es importante dejar en claro que el arma fue secuestrada cuando allanaron la vivienda. Se entiende que el hecho fue bastante certero, y por eso el hombre fue detenido”, agregó.

La Fiscalía solicitó que los menores declaren mediante Cámara Gesell, y confirmó que la Justicia Penal de la Niñez intervino en el caso para investigar la muerte del perro, una causa que podría demorar alrededor de seis meses.

“Hoy por hoy, con las denuncias que hay, entendemos que se trata de una conducta autónoma, independiente y posterior, que surge desde el enojo y la venganza”, concluyó Pringles.