La tragedia en La Chimbera, 25 de Mayo, dejó con graves quemaduras a Danisa Yasmín Aveiro. Por este motivo sus familiares ya viajaron desde Mendoza para acompañar a esta madre que lucha por su vida tras el incendio en su vivienda precaria, donde murió su hija de 7 años y resultó herido su bebé de apenas un año.

La mujer permanece internada en coma inducido, ahora con la compañía de sus hermanos que ya llegaron a San Juan. En el caso del pequeño se sabe que está más estable y bajo protección del área de Niñez, a la espera de definir con qué familiar quedará a cargo una vez que reciba el alta.

En paralelo, el fiscal Sebastián Gómez, a cargo de la investigación, aclaró que los primeros indicios descartan un ataque vinculado a la causa narco que involucra a Aveiro y a su pareja, Cristian Latorre, preso en el Penal de Chimbas.

“Estamos esperando el informe final de Bomberos, pero todo es compatible con el testimonio de una vecina: el incendio se habría iniciado por una vela, ya que en la casa no había electricidad. No sería más que un accidente doméstico”, señaló.

La situación generó conjeturas porque días antes la Justicia Federal había allanado la vivienda en el marco de una investigación que procesó a 11 personas por tráfico de drogas dentro del Servicio Penitenciario Provincial. Aveiro fue sindicada como parte de la logística para ingresar cocaína a la cárcel.

Sin embargo, Gómez fue enfático: “Sabemos que se llevó a cabo un allanamiento federal, pero no hay vinculación con otro caso por el momento”.