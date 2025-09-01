Un empleado de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) de Delitos contra la Propiedad, identificado como Adolfo Holeywell, fue condenado a un año de prisión en suspenso tras admitir que filtró información sensible a una banda dedicada al robo de ruedas. El trabajador judicial, que cumplía funciones como gestor de allanamientos, alertaba a los delincuentes sobre los procedimientos en marcha, lo que entorpeció las investigaciones.

El fiscal interino Daniel Galvani confirmó que, además de la condena penal, el Ministerio Público inició un sumario interno: “Se ha ordenado un sumario administrativo como consecuencia de los hechos que son de público conocimiento. Ya ha sido notificado el agente judicial”, explicó.

Sobre las posibles sanciones, Galvani señaló: “La sanción, atento a lo que se disponga en el sumario administrativo, podría ser aplicada por el Ministerio Público o, en su caso, ser mucho más gravosa. En el caso de una cesantía, pasaría a decisión de la Corte”.

El funcionario aclaró que la investigación interna avanzaba de manera paralela a la causa penal: “Se tomaron cartas en el asunto. Se hizo la denuncia correspondiente en la UFI de Delitos Especiales y, como consecuencia, se actuó rápidamente”.

Holeywell fue condenado en un juicio abreviado, aunque el fallo no incluyó la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Al respecto, Galvani indicó: “No he visto todavía la resolución del juez, la tengo que estudiar para poder dar una opinión sobre el particular”.

El caso generó sorpresa en el ámbito judicial, ya que Holeywell llevaba años de trabajo en tribunales y tenía acceso directo a información reservada de las investigaciones. La jueza Verónica Chiconi, tras la audiencia, calificó la situación como “vergüenza ajena”.