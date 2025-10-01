El juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi resolvió este viernes extender por tres meses la prisión preventiva de Néstor Mathías Olmedo (22), acusado de tentativa de femicidio contra su exnovia. La decisión se tomó luego de que la fiscalía y la querella solicitaran la prórroga de la medida ante el inminente vencimiento del plazo, previsto para el próximo 10 de octubre.

La audiencia fue multipropósito, ya que además de discutir la continuidad de la detención, la querella representada por Ana Valentina Sánchez Salmuni pidió que se agrave la imputación con los delitos de ensañamiento y alevosía. “Olmedo actuó con un solo propósito: quitarle la vida a esta chica. La golpeó constantemente, deteniéndose solo para que no perdiera el conocimiento. Buscó siempre hacerla sufrir. Fue un ataque dirigido”, sostuvo la abogada.

El fiscal de UFI CAVIG, Atilio Yanardi, también señaló que los nuevos testimonios complican al imputado: “Era posesivo en todo momento con su pareja. Tenía un control total sobre su vestimenta, sobre si usaba ropa corta o larga, incluso sobre si se maquillaba”.

En cambio, el defensor oficial Lucas Quiroga pidió la libertad de Olmedo y planteó que no existió intención de matar: “Él tuvo el tiempo para consumarlo y pudo no salir a golpear la puerta de los vecinos, pero lo hizo. En todo caso, sería un delito de lesiones u exceso en la legítima defensa”.

Finalmente, el juez Fernández Caussi dio lugar al pedido de la fiscalía y la querella, y ordenó que Olmedo siga detenido mientras avanza la Investigación Penal Preparatoria (IPP).

El hecho

El caso se remonta a la madrugada del 8 de enero de 2025, cuando un violento episodio de violencia de género sacudió al departamento de Chimbas. Cerca de las 03:10, efectivos policiales llegaron a una vivienda en la Villa El Salvador tras recibir un llamado de emergencia que alertaba sobre una agresión.

Al ingresar, los uniformados encontraron una escena impactante: una joven de 19 años estaba tirada en el suelo, desnuda y cubierta de sangre, mientras era atacada por su pareja. El agresor fue reducido de inmediato y detenido en el lugar.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde los médicos constataron que presentaba traumatismo encéfalo craneano con herida cortante en el cuero cabelludo, una lesión en el párpado derecho, traumatismo facial y múltiples escoriaciones.

Desde entonces, la causa quedó en manos de la UFI CAVIG, que imputó a Olmedo por tentativa de femicidio y avanzó en la recolección de pruebas que hoy mantienen al acusado tras las rejas.