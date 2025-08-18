Un “trapito” llamado Ramón Oscar Carballo está condenado por explotar sexualmente a una joven con retraso madurativo. Si bien intentó revertir este fallo y quedar en libertad, el juez del Tribunal de Impugnación, Maximiliano Blejman, ratificó la sentencia de 5 años y 2 meses de cárcel.

Carballo, de 55 años, había sido condenado en mayo por promover la prostitución de la joven, hoy de 28 años, pero que posee la edad mental de una niña de entre 7 y 9 años. La investigación determinó que durante cuatro años el hombre obtenía dinero obligándola a prostituirse, incluso quedándose con lo recaudado. La pena, además, se unificó con otra previa de 1 año por lesiones y amenazas con arma.

El caso salió a la luz por casualidad, cuando Carballo se presentó en una escuela especial haciéndose pasar por el padrastro de la chica. Allí, familiares y docentes alertaron sobre la verdadera situación, y la propia víctima confirmó que el acusado le proponía “hacer platita” con la “venta de su cuerpo”.

Testimonios de allegados, un empleado de hotel y pericias psicológicas fueron claves para sostener la acusación. En el juicio original, la fiscal Andrea Insegna había pedido 7 años de prisión, aunque el juez Roberto Montilla fijó la pena en 5 años y 2 meses, al considerar también la situación social del imputado.

La defensa, a cargo de Jorge Videla, insistió en que la valoración de las pruebas había sido arbitraria y que el certificado de discapacidad de la joven no bastaba para acreditar su estado. No obstante, tras escuchar a la fiscal de Impugnación Marcela Torres, el juez Blejman decidió rechazar el recurso y mantener la condena.