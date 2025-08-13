Ocho meses después del intento de secuestro en Plaza Hipólito Yrigoyen, Dan Gerson Borghetti García sabrá si queda en libertad o sigue preso preventivamente. Este jueves 14 de agosto, el juez definirá el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa.

El hecho ocurrió el 2 de diciembre de 2024. Según la investigación, Borghetti intentó tomar a una niña de los brazos de su abuela mientras ambas viajaban en un vehículo en movimiento. Fue detenido en el lugar con una valija que contenía ropa y un cuchillo. Testigos indicaron que presentaba un comportamiento alterado.

Con antecedentes por robo y consumo de drogas, el caso quedó en manos de la UFI Flagrancia. En la audiencia inicial, la defensa solicitó que fuera declarado inimputable por un supuesto brote psicótico. La Fiscalía pidió prisión preventiva y el juez ordenó su detención hasta realizar pericias de salud mental.

El 19 de diciembre, un informe determinó que padece trastorno bipolar y alteraciones vinculadas al consumo de drogas desde temprana edad. Se indicó que comprende la criminalidad de sus actos solo cuando está bajo tratamiento y medicado, pero que no mantiene continuidad en las terapias.

Posteriormente, el juez dispuso una junta interdisciplinaria en el Hospital Giordano de Albardón. Los resultados, entregados en marzo, no conformaron a las partes y se ordenó una nueva evaluación, que aún no se concretó.

Borghetti permanece en la Central de Policía. Fuentes judiciales señalaron que presenta signos compatibles con síndrome de abstinencia y dificultades para dormir. La defensa solicitó que sea internado en un centro de salud mental.

El 31 de julio se realizó una nueva audiencia en la que se pidió otra pericia, a cargo de una psiquiatra. El juez dispuso un cuarto intermedio y convocó a una nueva audiencia para este jueves, en la que se definirá si el acusado es sobreseído o si el proceso judicial continúa.