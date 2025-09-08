La Justicia de San Juan imputó este lunes a dos efectivos más en la causa por apremios ilegales en la Comisaría 6ª, ocurridos en perjuicio de Cristian Morales. Se trata de Martina Peralta y Alan Nieva, quienes quedaron bajo investigación de la UFI Delitos Especiales, que conduce Iván Grassi, en esta ocasión subrogado por el fiscal Francisco Micheltorena junto a la ayudante fiscal Victoria Martín.

Según la acusación, a Peralta se le atribuyeron los delitos de omisión de ayuda, privación ilegítima de la libertad y falsificación de documento público. La fiscalía sostuvo que conducía el móvil policial y, por lo tanto, “habría estado en conocimiento de todo lo ocurrido”. En el caso de Nieva, la imputación recayó únicamente por omisión de ayuda.

Durante la audiencia, el fiscal Micheltorena destacó las pruebas incorporadas, entre ellas imágenes que muestran a los policías “limpiando la sangre que había en la seccional y realizando movimientos dudosos”, lo que permitió profundizar la investigación sobre otros involucrados.

El juez Mariano Carrera resolvió imputar a Peralta y Nieva, dejarlos en libertad y fijar medidas de coerción. Además, a pedido del fiscal, se recomendó que, en caso de continuar en funciones, sean trasladados a otras dependencias policiales.

Con estas nuevas imputaciones, ya son cinco los efectivos investigados en el expediente. Además de Peralta y Nieva, están señalados Cristian Aciar —acusado de vejaciones, apremios ilegales y lesiones graves, entre otros cargos—, Gabriel Mariño —imputado como autor de vejaciones y privación ilegítima de la libertad— y Alejandro González —investigado por apremios ilegales y lesiones graves como partícipe necesario—