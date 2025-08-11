La investigación por la muerte de un joven de 25 años en el barrio La Estación ahora también apunta a la atención que recibió en el Hospital Marcial Quiroga.

La familia, fuentes judiciales y policiales aseguraron que el joven tenia antecedentes de adicción y un cuadro depresivo con algunos brotes, había concurrido al centro de salud el día previo a su fallecimiento. Allí le otorgaron un turno para psiquiatría recién para este lunes, a pesar de que su situación era delicada.

Según allegados, el joven sufrió un brote durante la madrugada previa y, pese a los intentos de contención, se autolesionó.

La UFI Delitos Especiales N°2, a cargo del fiscal Francisco Nicolía, continúa con la recolección de testimonios y la revisión de los protocolos aplicados en este caso, que está bajo investigación.