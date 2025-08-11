Investigan la atención médica que recibió el joven fallecido en el barrio La Estación
La investigación sobre el presunto suicidio del joven de 25 años en el barrio La Estación continúa. El joven habría tenido problemas de adicción y un cuadro depresivo previo.
La investigación por la muerte de un joven de 25 años en el barrio La Estación ahora también apunta a la atención que recibió en el Hospital Marcial Quiroga.
La familia, fuentes judiciales y policiales aseguraron que el joven tenia antecedentes de adicción y un cuadro depresivo con algunos brotes, había concurrido al centro de salud el día previo a su fallecimiento. Allí le otorgaron un turno para psiquiatría recién para este lunes, a pesar de que su situación era delicada.
Según allegados, el joven sufrió un brote durante la madrugada previa y, pese a los intentos de contención, se autolesionó.
La UFI Delitos Especiales N°2, a cargo del fiscal Francisco Nicolía, continúa con la recolección de testimonios y la revisión de los protocolos aplicados en este caso, que está bajo investigación.