En horas de la mañana de este miércoles 27 de agosto, una situación impactante ocurrió en San Juan. Se trata del fallecimiento de una mujer en el interior de una vivienda, la cual está ubicada en el departamento Rivadavia.

Gemma Cabrera, fiscal a cargo de la investigación, habló con el móvil de Canal 13 desde el frente de la casa situada en la calle Sargento Cabral. La autoridad manifestó que todavía no habían podido conocer la identidad y la edad de la difunta.

“Fue encontrada en el interior de lo que sería su vivienda. En principio la causa de fallecimiento sería por intoxicación por monóxido de carbono por la combustión de un vehículo. El rodado se encontraba en funcionamiento con una manguera que iba del caño de escape al interior del domicilio”, reveló.

La entrevistada reveló que fue un vecino quien llamó primero al 911 alrededor de las 10:00 de este miércoles. Por otro lado, informó que la mujer fue encontrada en lo que sería el interior de su habitación.