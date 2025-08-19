Un llamado de alerta por un incendio en una vivienda de Villa del Carril dejó al descubierto el crimen de un jubilado de 78 años. El hecho ocurrió en la mañana del lunes 18 en una casa de calle Estrada, entre Segundino Navarro e Independencia, cuando Bomberos y Policía de San Juan acudieron al lugar y encontraron al hombre fallecido.

Según informaron fuentes judiciales, los vecinos señalaron que el hombre, identificado como Mario Alberto Alday, se movilizaba con andador y no lo habían visto salir de la vivienda antes del siniestro. Al ingresar al dormitorio, los efectivos hallaron al jubilado atado de pies y manos, con lesiones visibles en el rostro y signos de haber sido quemado.

Sin embargo, fuentes judiciales le confirmaron a este medio que investigan si el hombre murió realmente por una asfixia directa. Es decir investigan si alguien lo asfixió con algún objeto. Lo que sí, el estudio confirmó que el hombre murió por obstrucción de las vías respiratorias.

Alday, trabajó en el área administrativa de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y alquilaba la propiedad, fue trasladado a la Morgue para la autopsia correspondiente

Las fuentes judiciales precisaron que aún no se descarta ninguna hipótesis y que continúan las investigaciones para dar con los responsables del crimen.