La Justicia decidió enviar a la cárcel a un hombre que abusó de su nieta que en la actualidad tiene 12 años durante un periodo de 4 años. La denuncia fue radicada el pasado 23 de abril y la fiscalía de UFI ANIVI en la audiencia de formalización anunciaron que el hombre no se sabía su DNI ni la edad que tiene.

Mientras, la nena está internada y la abordan personal especializado. Cuando la nena le contó a sus familiares que tenía miedo de haberse quedado embarazada. Sin embargo, el hecho se destapó cuando la menor contó en la escuela a sus compañeras y porque además no quería comer y eso llamó la atención del personal docente.

En ese momento su profesora, enterada de lo que le sucedía, hizo las correspondientes advertencias y la niña contó lo que pasaba.

Fiscalía manifestó en la audiencia que la nena no la está pasando nada bien. Que no puede dormir por las múltiples pesadillas y con signos de tristeza. Por otro lado, la nena también contó que quiso manifestarle a su abuela lo que pasaba y que la misma le pidió que no diga nada.

La ayudante fiscal María Victoria Ruiz de UFI ANIVI le solicitó al juez Federico Rodríguez que a este sujeto se le dicte la prisión preventiva por el plazo de 4 meses y un plazo de 1 año para investigar el caso.

Además de imputarlo por ser presuntamente el autor del delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por la situación de convivencia preexistente con un menor y por el vínculo.