La Justicia condenó a cinco años de prisión efectiva a Leonardo José Castro, quien protagonizó un intento de robo con violencia en Rawson al abordar y agredir a un agente policial que acababa de terminar su turno. La pena fue acordada mediante juicio abreviado y homologado por el juez interviniente, quien además declaró la reincidencia del acusado.

El episodio tuvo lugar el domingo 6 de abril a las 9 de la mañana, en la intersección de Vidart y Colón. Carla Silva, agente de la Policía de San Juan, descendía del colectivo cuando fue sorprendida desde atrás por Castro, quien empuñaba un cuchillo tipo Tramontina de 20 centímetros. El hombre intentó quitarle su arma reglamentaria –una pistola de 9 mm con 13 proyectiles– mediante amenazas y violencia física.

Pese a que no logró su objetivo, el agresor tiró al suelo a la víctima, la golpe y la amenazó de muerte. La situación fue observada por vecinos de la zona, quienes no dudaron en intervenir: lo persiguieron hasta un descampado cercano y lograron reducirlo, no sin dificultad. En el forcejeo, uno de ellos sufrió un corte con el arma blanca.

Minutos después, personal policial detuvo al agresor, que fue trasladado a la comisaría. Ya en la dependencia, y en estado de exaltación, Castro pateó con fuerza una pared de Durlock y destruyó daños en el sector de los calabozos.

El fiscal Fernando Bonomo llevó adelante la causa, que concluyó con una condena por los delitos de robo agravado en concurso real con lesiones leves y daño agravado. El juez determinó también sus antecedentes penales y confirmó la prisión efectiva, sumado a su declaración como reincidente.