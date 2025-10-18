Desde hace varios días que el nombre de Juan Cruz Rufino ocupa las primeras planas de los medios sanjuaninos y por un motivo que no tiene nada que ver con la música. Se trata de su detención al estar sospechado de agredir y amenazar a su pareja. Ahora decidió romper el silencio con un video en redes sociales.

El cantante, según lo que pudieron reconstruir los encargados de la investigación, se encontraba en su casa de Chimbas junto a su novia y su bebé. En un momento dado él la agredió, la amenazó de muerte, comenzó a romper múltiples objetos y llegó a autolesionarse. Por este motivo la víctima llamó al 911, el vocalista fue detenido y allí todo quedó en manos del Poder Judicial.

Luego de pasar unos cuatro días detenido, el artista decidió hablar sobre lo sucedido en su cuenta de Instagram. En dicha red social posteó un video en el que agradeció a la gente que confió en su palabra y aseguró sentir una gran felicidad por “volver a su hogar para disfrutar de su familia”. Sin embargo, remarcó que no le permitieron “defenderse” durante el proceso.

“Gracias infinitas a todas las personas que me apoyaron y que creen en mí palabra. No fue fácil saber que muchas personas opinan sin saber. Especialmente los medios que algún dia necesitaron de mi y siempre estuve para ellos. Aunque desde el día 0 no pude defenderme y sin defenderme después de 4 días detenido estoy acá agradeciendo a todos GRACIAS GRACIAS GRACIAS”, manifestó.

