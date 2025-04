La fiscal María Paula Carena dio detalles sobre el procedimiento que terminó con la detención de un adulto mayor en un hotel céntrico de San Juan y cómo derivó en el accionar del juez Roberto Montilla, actualmente investigado por presunto incumplimiento de sus deberes.

El escándalo protagonizado por el juez Roberto Montilla, que fue a una comisaría y llamó a policías para intentar sacar a un detenido, tiene un antecedente que quedó algo eclipsado: el caso que motivó la detención del hombre de 84 años, al que el magistrado intentó trasladar a un hogar de día por fuera de su competencia judicial. Finalmente, el acusado fue sobreseído por la Justicia.

En diálogo con Canal 13, la fiscal María Paula Carena, quien llevó adelante la causa en el fuero de flagrancia, relató cómo se desarrolló el procedimiento. “El 5 de abril recibimos una denuncia del propietario del hotel Estrella Andina. Allí estaban alojados el señor Martín José Benito y su hijo. Habían pagado dos noches, pero luego el padre se quedó solo en el lugar y se negó a abonar los días siguientes”, explicó.

El dueño del hotel advirtió que se trataba de una situación repetida. “Ya se había dado una vez anterior, aunque en esa oportunidad se resolvió como una contravención. En este caso, la deuda seguía acumulándose desde la mañana hasta la tarde, y no había respuestas del hijo. Por eso activamos el procedimiento por posible estafa”, agregó Carena.

Ante la falta de pago y la reiteración del hecho, se ordenó la detención de Martín José Benito, quien fue alojado en la Comisaría Cuarta. La audiencia se realizó el lunes siguiente y allí se presentó una factura de pago por la deuda.

“Se pagaron los 220 mil pesos el domingo a la noche. Ante esa reparación del daño y considerando la edad del imputado, aplicamos un criterio de oportunidad. La ley nos habilita a solicitar el sobreseimiento cuando el hecho pierde lesividad y se considera que no compromete el interés público”, precisó la fiscal.

El sobreseimiento fue concedido, pero la situación escaló cuando se conocieron las acciones del juez Roberto Montilla, quien intentó interceder para que el detenido fuera trasladado a un hogar de adultos mayores, a pesar de no ser el juez competente.

“La detención fue comunicada al juez de flagrancia, como corresponde. Sin embargo, desde la comisaría Cuarta nos informaron que el doctor Montilla se comunicó telefónicamente y también se presentó en persona para ordenar el traslado del detenido a un hogar”, afirmó Carena.

Además, detalló que el juez “incluso ofreció gestionar él mismo el traslado y manifestó que se estaba incumpliendo su orden. También pidió hablar con el ayudante fiscal y llamó insistentemente a la comisaría, mientras nosotros estábamos trabajando allí”.

“Yo me dirigí personalmente a la comisaría cuando me informaron lo que estaba ocurriendo. No fue un malentendido, fue una situación que evidenció una irregularidad. Por eso se labraron las actas correspondientes y se escucharon los testimonios de los agentes presentes”, aseguró la fiscal.

Montilla habría insistido con su intervención pese a que se le había explicado que el detenido estaba a disposición de otro juez. “El ayudante fiscal le refirió que no era de su competencia, pero igualmente continuó con las gestiones”, cerró Carena.