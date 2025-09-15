En una de las audiencias más duras del juicio por la muerte de Julieta Viñales, la joven de 18 años que falleció tras una operación de amígdalas, declararon sus padres frente al juez Ricardo Moine. Con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, Cyntia Aboal, madre de la víctima, relató los últimos días de su hija y apuntó directamente contra el médico imputado, Maximiliano Babsía, a quien responsabilizó por la tragedia.

“Babsía nos abandonó en el peor momento”, expresó Aboal, asegurando que el especialista no se hizo cargo después de que la paciente sufriera un paro cardíaco y quedara con muerte cerebral. Con el profesional a pocos metros, la mujer relató que el otorrinolaringólogo “nunca fue sincero” respecto al estado de salud de Julieta, incluso después de que ella misma la auxiliara durante una hemorragia.

El episodio que marcó el quiebre, según contó, ocurrió días después de la operación, cuando Julieta se descompensó en el baño tras vomitar sangre. Ante la emergencia, la madre la trasladó al Hospital Marcial Quiroga y, posteriormente, fue derivada a la Terapia Intensiva del Hospital Rawson, donde finalmente murió.

“Si la hubiera operado un médico responsable, mi hija estaría acá. Si hubiera aceptado que se equivocó, lo habríamos entendido, pero nunca dijo nada”, afirmó Aboal, aferrada a una foto de su hija.

Durante la declaración, miró en varias oportunidades al médico acusado de homicidio culposo por negligencia e impericia, quien se mantuvo en silencio, escribiendo notas junto a sus abogados Fernando Castro y Federico Petrignani, sin responder a las acusaciones.