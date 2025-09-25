Juicio por Julieta Viñales: ya tiene fecha la declaración de Babsia

Continúa el juicio por mala praxis que resultó en la muerte de Julieta Viñales en 2020. La causa ingresa en su fase decisiva. Este jueves, en el programa “Todos Vivos” de Canal 13, Cynthia Aboal, mamá de la joven víctima contó que el viernes a las 9 declarará Maximiliano Babsia, el médico otorrinolaringólogo que operó la operó y que está acusado de causarle la muerte.

Tras cinco años de espera, los padres de la víctima han presenciado semanas de testimonios, sin embargo, el proceso judicial culmina la etapa de pruebas con la declaración del profesional de la salud acusado.

Testimonios Clave y Pruebas Contundentes

Durante las últimas audiencias, testificaron médicos y enfermeros que intervinieron en la atención de Julieta, tanto en el Hospital Marcial Quiroga, donde ingresó, como en el sector de terapia del Hospital Rawson, adonde fue trasladada.

Un testimonio crucial fue el del médico que realizó el estudio hematológico de la autopsia. Según Cynthia Aboal, su declaración fue "contundente" al señalar "el desastre que hizo Babsía en Julieta". La familia, que presentó peritos de Buenos Aires—uno cardiovascular y otro otorrinolaringólogo— con un "informe increíble," sostiene que aún no puede creer el nivel de la presunta mala praxis.

Aboal también mencionó que seguramente será impugnado el informe presentado por la defensa del médico, ya que el perito de parte resultó ser un familiar del acusado.

La familia de la víctima estiman que los alegatos comenzarán el próximo lunes 29 de septiembre, y que la sentencia podría conocerse a comienzos de octubre.

El objetivo de la familia es que se dicte la pena máxima de 5 años de prisión y 10 años de inhabilitación profesional para el médico. "Nada ni nadie me va a devolver a Julieta, pero este profesional no puede seguir poniendo en riesgo la vida de sus pacientes, se tiene que hacer Justicia" concluyó Cynthia Aboal.

La madre de Julieta compartió la dureza de revivir los hechos durante las últimas audiencias, especialmente las de esta semana, donde declararon los profesionales que asistieron a su hija durante la segunda hemorragia.

"Han sido unas semanas muy duras... tener que revivir paso a paso como Julieta iba perdiendo la vida es dolorosísimo. Cada palabra, cada relato es fuerte porque uno escucha cierta terminología y ciertos procedimientos que no los tenía en mente y en realidad son desgarradores" expresó Aboal.

La audiencia del viernes a las 9:00 horas está marcada por la declaración de Maximiliano Babsía. "Es un momento que estamos esperando como papás, a ver qué explicación nos puede dar, a ver qué es lo que dice," comentó la madre de Julieta.

La familia se mantiene firme en su convicción de un resultado favorable. "No tengo dudas de que vamos a terminar con un final positivo" aseguró Cynthia Aboal, agregando que "Julieta ya no está para defenderse entre nosotros, pero estamos toda la familia pendiente de que se haga justici."