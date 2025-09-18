El juicio por la muerte de Julieta Viñales sumó un nuevo capítulo este miércoles en Tribunales, con una declaración que la querella calificó como “clave”. Se trató del testimonio del otorrinolaringólogo Sebastián Lifschitz, quien intervino a la joven en el Hospital Rawson cuando su salud ya se encontraba gravemente comprometida.

La exposición de Lifschitz se produjo luego de los duros relatos de los padres de Julieta, quienes responsabilizaron directamente al médico Maximiliano Babsía, procesado por homicidio culposo. Según trascendió, Babsía incluso habría consultado al propio Lifschitz sobre el cuadro de la paciente, mientras la familia denunciaba que no lograba comunicarse con el profesional. La madre de la víctima, Cyntia Aboal, aseguró que, tras el paro cardíaco de su hija en el Hospital Rawson, Babsía “desapareció”.

Para la abogada querellante, Cristina Naveda, el testimonio de Lifschitz resultó determinante, ya sea por su especialidad compartida con el imputado o por haber estado presente en los momentos críticos de la evolución de Julieta. En contraste, la participación de la anestesista que actuó en la cirugía inicial fue considerada de escaso aporte por la querella, que sostuvo que su declaración “no dio luz al caso”.

El juicio continuará este jueves con nuevas declaraciones de profesionales de la salud que atendieron a la joven en distintos momentos. Babsía enfrenta un pedido de 5 años de prisión efectiva y 10 de inhabilitación para ejercer la medicina, mientras que sus defensores, Fernando Castro y Federico Petrignani, buscan la absolución. La fiscalía, representada por Claudia Yanina Galante, mantuvo la acusación por negligencia médica.