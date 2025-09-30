La fiscal Claudia Galante responsabilizó al médico otorrinolaringólogo por un accionar “negligente” que derivó en la muerte de Julieta Viñales, ocurrida en febrero de 2020. La solicitud se conoció este martes, en la última etapa del juicio.

Este miércoles, en la continuidad de los alegatos, intervendrá primero la abogada de la familia Viñales, María Cristina Naveda, y luego los defensores de Babsía, Fernando Castro y Federico Petrignani. La decisión final estará a cargo del juez Ricardo Moine.

El debate judicial se intensificó el viernes pasado con el testimonio del profesional, quien relató la operación del 10 de febrero de 2020, los sangrados posquirúrgicos y las indicaciones de cuidado brindadas a Julieta y su madre. Babsía aseguró que derivó a la paciente cuando presentó complicaciones y continuó supervisando su evolución, aunque finalmente la joven requirió una segunda cirugía que terminó con su fallecimiento.

Durante la declaración, el médico afirmó que la tragedia afectó a ambas partes y señaló que otros profesionales del Hospital Rawson podrían haber tenido responsabilidad por no advertir que Julieta estaba hipotensa, además de que la intubación realizada pudo haber provocado la lesión que derivó en el sangrado fatal.

El juicio también incluyó testimonios clave, como los del otorrinolaringólogo Sebastián Lifschitz y la anestesista presente en la cirugía. Los familiares denunciaron abandono y falta de comunicación durante el proceso posoperatorio.